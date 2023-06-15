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Раскрыть тайны мирового океана и освоить подводное роботостроение пробуют участники 6 смены Всероссийского детского центра «Орлёнок» на программе «Океанавтика». Среди них — учащаяся Центра цифрового образования детей «IT-куб» Центра дополнительного образования Липецкой области Милана Ролдугина.

В течение трёх недель юные инженеры знакомятся с пилотированием телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов и принципами строения подводной техники. Кроме того, ребята разрабатывают и тестируют собственные прототипы настоящего робота-исследователя.

«За последние дни мы смогли спаять свою первую плату-брелок плавучести, вспомнили и изучили теорию о телеуправляемых необитаемых подводных аппаратах. Мне эта тематика близка. Возможно, я свяжу свою жизнь с созданием уникальных подводных роботов», — поделилась липецкая кубистка Милана Ролдугина, член экипажа «Решительный».

Смена «Океанавтика» организована Центром подводных исследований Русского географического общества.