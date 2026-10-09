Липчанка Маргарита Ткаченко вышла в полуфинал премии «Молодой предприниматель России»

Липчанка Маргарита Ткаченко — в полуфинале премии «Молодой предприниматель России». Всего на конкурс поступило 6000 заявок со всей страны, и Маргарита вошла в число сильнейших в номинации «Креативные индустрии».

Маргарита Ткаченко — основатель ателье мебели «Приоритет». Уже 5 лет она проектирует уникальную корпусную мебель, создавая индивидуальные решения для конкретного дома. Её проект — яркий пример эффективного и конкурентного бизнеса в креативной сфере.

«Липецкая область создает условия для успешного малого бизнеса. Последнее время большое внимание уделяется развитию креативных индустрий». Нам важно создавать все условия для развития молодых предпринимателей, помогая им во взаимодействиях с властью и деловым сообществом», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Победитель премии определяется народным голосованием.. Поддержать Маргариту и Липецкую область можно до 22 октябр по ссылке.