10 февраля 2021 года следователем отдела по расследованию преступлений ОП № 3 СУ УМВД России по г. Липецку возбуждено уголовное дело в отношении 29-летней липчанки, предусмотренное частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области сообщили, что подозреваемая путем обмана, под предлогом получения задатка за покупку квартиры, расположенной в Октябрьском районе областного центра, завладела денежными средствами в сумме 35 000 и 71 000 рублей, принадлежащих двум гражданам-покупателем.

Объявление о продаже квартиры женщина размещала в сети Интернет на одном из популярных сайтов частных объявлений.

В 2020 году злоумышленница уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Липчанка была осуждена к условному лишению свободы с назначением испытательного срока. В прошлом году жертвами лжепродавца стали 5 граждан, суммы передаваемых задатков варьировались от 30 000 до 50 000 рублей. Всего предприимчивая липчанка обогатилась на более, чем 180 000 рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирование преступной деятельности подозреваемой.

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