Липчанка может стать «Директором года России»

Руководитель школы №34 Липецка вышла в финал Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России». Состязания подобного формата ориентированы на выявление наиболее талантливых и эффективных руководителей общеобразовательных организаций. Организатор конкурса — Минпросвещения РФ.

Руководитель школы №34 Липецка вышла в финал Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России». Состязания подобного формата ориентированы на выявление наиболее талантливых и эффективных руководителей общеобразовательных организаций. Организатор конкурса — Минпросвещения РФ.

Ольга Клименко успешно прошла три испытания отборочного заочного этапа – «Профессиональное тестирование», «Групповая работа» и «Марафон публикаций». «Все они были по-своему интересны и трудны, — комментирует Ольга Сергеевна. — Но, пожалуй, «Марафон публикаций», где участникам предстояло написать пять постов во Вконтакте на заданные темы, был наиболее интересным. Я активно веду соцсети, поэтому писать тексты, подбирать фото показалось увлекательно. А для написания постов ещё раз проанализировала свою работу как директора, достижения нашей команды и точки роста школы».

Теперь Ольге Клименко и ещё 29 директорам школ предстоят очные испытания, направленные демонстрацию управленческих компетенций, лидерских качеств и инновационных подходов в образовании. Они будут проводиться с 20 сентября по 5 октября в два тура. Первый тур пройдет в Екатеринбурге: там живёт и работает победитель этого конкурса 2024 года Алексей Махновецкий. Второй тур будет организован для лауреатов конкурса в Москве и Московской области. Продолжительность всех туров заключительного очного этапа составляет от 12 календарных дней, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. Результаты будут опубликованы на официальной странице конкурса во «ВКонтакте» «Директор года России».

«Всероссийский конкурс «Директор года России» – это значимая площадка для профессионального роста руководителей образовательных организаций. Он позволяет не только выявить лучшие управленческие практики, но и способствует распространению инновационных подходов в системе школьного образования. Участие в таком конкурсе даёт возможность продемонстрировать лидерские качества, обменяться опытом с коллегами со всей страны и внести вклад в развитие липецкой педагогики», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.