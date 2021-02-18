Прокуратура Липецкой области инициировала уголовное преследование по факту мошенничества при приобретении права аренды на земельный участок.

Установлено, что в 2016 году между управлением имущественных и земельных отношений и жительницей области был заключен договор аренды земельного участка площадью 586 кв.м по ул. Пугачева в г. Липецке для строительства индивидуального жилого дома.

Кадастровая стоимость участка составляет 605 тыс. 707 руб.

Указанный договор заключен без проведения торгов с лицом, признанным в установленном законом порядке инвалидом.

В Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о государственной регистрации договора.

Однако, как установлено в ходе проверки, формальный арендатор, которая является инвалидом II группы, по вопросу получения земельного участка в управление имущественных и земельных отношений области не обращалась, о заключении договора ничего не знала, подпись в договоре ей не принадлежит.

В связи с тем, что в действиях должностных лиц управления имущественных и земельных отношений Липецкой области и иных неустановленных лиц усматриваются признаки мошенничества в крупном размере с использованием служебного положения, прокуратура области в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ направила материалы проверки в УМВД России по Липецкой области для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ч.3 ст.159 УК РФ.

После решения вопроса о возбуждении уголовного дела в суд будет направлено исковое заявление о признании договора аренды недействительным и аннулировании его регистрации, сообщает прокуратура области.