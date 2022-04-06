Отделом дознания отдела полиции № 2 УМВД России по г. Липецку возбуждено уголовное дело в отношении 33-летней липчанки в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в сфере кредитования).

Предварительно установлено, что в ноябре прошлого года подозреваемая находясь по месту своего проживания, решила оформить потребительский микрозайм на личные нужды в одной из финансовых компаний. Посредствам сети Интернет через мобильное приложение, установленное в сотовом телефоне, фигурантка заключила договор с микрофинансовой организацией, предоставив кредитору заведомо ложные и недостоверные сведения. Вскоре девушка получила на указанную ей банковскую карту персональный кредит в размере 25 000 рублей. Полученные денежные средства злоумышленница потратила на личные нужды.

На период предварительного следствия фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до четырех месяцев.