30 сентября откроется приём заявок на грант для начинающих предпринимателей Липецкой области «Лёгкий старт». Жители региона могут получить 500 тысяч рублей на открытие своего дела. Поддержка оказывается с 2019 года. За это время грантополучателями стали больше 70 начинающих бизнесменов Липецкой области, в числе которых — липчанка Наталья Козырева.

Первое печенье она испекла в 11 лет, в 14-ть у Натальи уже отлично получались торты. После школы девушка поступила в техникум пищевой промышленности в Санкт-Петербурге по специальности «технолог хлебопекарного, кондитерского и макаронного направлений». Вернулась в родной город, устроилась кондитером и строила карьеру в сладкой индустрии.

В прошлом году липчанка защитила проект и получила господдержку в размере 600 тысяч рублей. Средства потратила на аренду помещения и закупку оборудования и открыла свою пекарню-кондитерскую. «Прежде всего, здесь рецепты, собранные из разных уголков нашей страны. Но, конечно, наша цель — показать людям, что полезные и правильные десерты это тоже вкусно. Мы видим, что пользуются спросом наш низкоуглеводный хлеб и десерты с ягодами», — комментирует Наталья. Ягоды в десертах — местные, как и творог, молоко, яйца и мука в выпечке.

«Приятно видеть, как исполняются мечты наших жителей, — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, — И радостно, что регион может им в этом помочь. Ждём больше интересных идей, которые сделают наш регион ещё лучше и комфортнее для жизни. Обязательно их поддержим.».