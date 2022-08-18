Представительница Липецкой области Татьяна Шипилова, руководитель Липецкой арт-резиденции, получила грант в размере 1,5 млн рублей на реализацию проекта «Кастинг-платформа «Цех». Итоги грантового конкурса руководителей федеральной сети арт-резиденций Арт-кластера «Таврида» подвели в Крыму.

«Ключевая задача проекта – создать уникальную площадку для поддержки и продвижения авторской музыки молодых артистов. В ключевых событиях региона выступают уже признанные исполнители, молодым и начинающим артистам сложно там заявить о себе. Поэтому программа проекта включает как образовательные мастер-классы и лекции по основам продвижения бренда артиста, так и содействие в организации выступлений на лучших культурных площадках для артистов в регионе», – рассказала об идее проекта Татьяна Шипилова, руководитель арт-резиденции АРТ-ЗАВОД.

«Молодежь Липецкой области – целеустремленная и талантливая, – неоднократно подчеркивал губернатор региона Игорь Артамонов. – России и нашей области нужны юноши и девушки, способные работать на благо людей, готовые отвечать на вызовы времени, самосовершенствоваться и менять мир».

Торжественное награждение победителей грантового конкурса прошло в рамках фестиваля «Таврида.АРТ», в этом году он проходит с 15 по 19 августа. В фестивале принимают участие более 25 тыс. зрителей, запланировано свыше 300 событий и активностей. Частью образовательной программы фестиваля стал цикл практических лекций для руководителей федеральной сети арт-резиденций и грантовый конкурс.

Эксперты Росмолодежь.Гранты провели интенсивную образовательную программу. Участники смогли получить рекомендации и подготовить конкурентоспособные проекты для участия в грантовых конкурсах для их дальнейшей реализации. Защита проектов прошла в формате шоу-презентации.

Всего в рамках образовательного заезда на публичных защитах Всероссийского конкурса молодежных проектов, который проводится Федеральным агентством по делам молодежи и входит в платформу «Россия – страна возможностей», было представлено семь проектов. В этом году на площадке в Крыму грантовый конкурс арт-резиденций проходил впервые, в нем участвовали семь регионов: Белгородская, Калининградская и Липецкая области, республики Татарстан, Карелия, Саха – Якутия и Ханты-Мансийский автономный округ. Экспертная комиссия конкурса рекомендовала три проекта к присуждению грантовых средств на общую сумму 4,5 млн рублей.

Фестиваль «Таврида.АРТ» в четвертый раз проходит в Крыму. Он является одним из проектов «Тавриды» – платформы возможностей для молодых деятелей креативных индустрий, культуры и искусства. Свою историю «Таврида» начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. В 2019 году «Таврида» выросла в арт-кластер. Кроме фестиваля он объединяет образовательные заезды, кастинг-платформу, грантовый конкурс, федеральную сеть арт-резиденций, строящийся Университет креативных индустрий и другие проекты. «Таврида.АРТ» входит в федеральный проект «Молодежь России» национального проекта «Образование» и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).