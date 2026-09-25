Липчанка победила в конкурсе по нацпроекту и отправилась на Алтай

Завершился специальный проект «Твоя вселенная возможностей», который проходил с мая по сентябрь в рамках программы развития «Другое Дело» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Участники со всей страны выполняли задания, посвящённые культуре и истории российских городов. По итогам пяти сезонов были определены 20 победителей, которые отправились в экскурсионные поездки по России.

Липчанка Алла Кобзева в числе лучших. Она посетила Республику Алтай в составе группы победителей. Для участников была организована насыщенная программа: знакомство с национальным музеем в Горно-Алтайске и историей «алтайской принцессы», посещение острова Патмос, трекинг к одной из вершин Горного Алтая, прогулка к Камышлинскому водопаду, а также визит в мараловодческое хозяйство.

«Участие в таких проектах позволяет раскрыть свой потенциал, больше узнать о культурном богатстве нашей страны и получить незабываемые впечатления», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Программа развития «Другое Дело» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». В 2026 году проект отметил пятилетие. Сегодня он объединяет свыше 7,8 млн человек из 89 регионов России. Участникам доступно более 2600 заданий и свыше 800 видов призов. Присоединиться к проекту может любой житель Липецкой области — достаточно зарегистрироваться в сервисе «Другое Дело» и начать выполнять полезные задания.