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Липчанка победила во Всероссийском конкурсе «Мои инновации в образовании – 2023»

21 минута назад

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Учитель начальных классов школы села Сенцово Липецкого района Александра Попова стала победителем Всероссийского педагогического конкурса «Мои инновации в образовании – 2023». Педагог представила программу специализированного класса «Юные правозащитники» по гражданско-правовому и патриотическому воспитанию, которая разработана для учеников с 1 по 4 класс. Программа включает азбуку гражданина России, историю Отечества, правоведение, медиацентр, искусство на службе воспитания и творческую мастерскую.

«Молодые педагоги региона достойно продолжают традиции липецкой школы, разрабатывая и внедряя инновации в образовании, которые делают учебу детей интересной, многогранной и ориентированной на российские ценности», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Награждение прошло в Общественной палате Российской Федерации в рамках Всероссийского общественного педагогического форума, который проводится Общероссийской общественной организацией «Всероссийское педагогическое собрание» совместно с Общественным советом при Минпросвещения России. На форуме обсудили вопросы патриотического воспитания школьников, общественного и родительского контроля в школе, трудового воспитания и профориентации.

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