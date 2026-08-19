Липчанка поборется за миллион рублей на всероссийском конкурсе в рамках нацпроекта «Кадры»

Итоги регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» подвели в Липецке. В номинации «Лучший лаборант химического анализа» победила сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области Татьяна Васильева.

Соревнования проходили на базе металлургического колледжа. Участники прошли два этапа испытаний: проверку теоретических знаний и выполнение практического лабораторного задания, на которое отводилось четыре часа. За ходом конкурса следила региональная экспертная комиссия, которая оценивала точность, скорость и методику выполнения работ. В итоге весь пьедестал почёта заняли сотрудницы областного Центра гигиены и эпидемиологии: помимо победительницы Татьяны Власовой это Татьяна Лисовская и Елизавета Суркова, занявшие второе и третье места соответственно.

Теперь Татьяне Васильевой предстоит защищать честь Липецкой области на федеральном этапе конкурса, который пройдёт в Череповце. Главный приз для победителя — 1 000 000 рублей, а также почётное звание лучшего специалиста России в своей профессии.

«Быть лучшим в своей профессии в масштабах всей страны — это почётно и ответственно. Татьяне Васильевой выпала честь защищать честь Липецкой области на всероссийском конкурсе. Наш регион всегда славился трудовыми династиями, сильными инженерными и техническими кадрами. Уверен, что Татьяна продолжит эту традицию», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Конкурс «Лучший по профессии» реализуется в рамках федерального проекта «Человек труда» национального проекта «Кадры». Его цель — выявление и поощрение талантливых рабочих кадров, повышение престижа рабочих профессий и обмен опытом между специалистами из разных регионов страны.