Следственным отделом по Октябрьскому округу города Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, ночью 8 апреля 2022 года во время сна 35-летняя многодетная мама в результате своих неосторожных действий закрыла телом дыхательные пути грудного ребенка, который находился рядом с ней на диване. В результате асфиксии 3-месячный мальчик скончался. Сына без признаков жизни женщина обнаружила утром и обратилась за медицинской помощью. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка.

Следствие считает, что подозреваемая проявила преступную небрежность, не предвидев возможности наступления общественно опасных последствий в виде наступления смерти ребенка, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должна была и могла предвидеть эти последствия.

В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, сбора доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 2 лет.