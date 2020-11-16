Липчанка получила грант на развитие сельского туризма

Липчанка Мария Симакова получила грант на развитие сельского туризма.

На существующей экоферме в селе Яблоновая Голова Лебедянского района будут домики для проживания, зоны отдыха, площадки для активного отдыха круглый год и кафе с домашней кухней.

Всего в конкурсе, который впервые проводил Ростуризм, участвовали более 4000 проектов. По его итогам гранты на развитие туризма получат 477 представителей российского турбизнеса из разных регионов страны. Среди них – три липецких проекта. На деньги федерального гранта в области также будет создан глемпинг в Добровском районе и продолжит развитие комплекс Хиллпарк в Липецком районе.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов не раз подчеркивал важность развития в регионе агротуризма.

«В разных районах области много уникальных старинных усадеб. Мы планируем создавать зоны отдыха на их базе, где, помимо туристической инфраструктуры, будут представлены уникальные продукты, производимые в нашем регионе», – отмечает он.