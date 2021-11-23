Областной финал федеральной образовательной программы по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель» прошел в Липецке. Первое место на конкурсе бизнес-проектов в регионе заняла Елена Пугач с идеей создания досуговых мероприятий для самых маленьких «Малышники». Она получила 100 000 рублей от благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее» на воплощение своего проекта.

Проект «Малышники» – это досуговые мероприятия для детей с 6 месяцев и до 5 лет. Используются различные техники, в том числе для развития крупной и мелкой моторики, активно развивается социализация малышей.

Всего на конкурс было подано 83 заявки. Из всех заявок отобрали 63. В течение пяти дней девушки изучали основы создания продукта и маркетинга, нюансы финансовой и налоговой грамотности, трудились над созданием собственного бизнес-плана и учились навыкам презентации проектов у бизнес-экспертов региона. Лучшие ученицы отправились на финал в Липецк, где представили свои идеи экспертному жюри. Мамы представили проекты создания психологического центра, выращивания микрозелени, изготовления полезных сладостей и снеков, школу мечевого боя и многие другие.

«Малый бизнес – путь к повышению благосостояния каждого человека, – считает глава региона Игорь Артамонов. – У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку предпринимательства».

Федеральная образовательная программа по развитию женского предпринимательства «Мама-предприниматель» разработана специально для женщин в декрете и с несовершеннолетними детьми, чтобы помочь им открыть собственное дело и эффективно сочетать заботу о семье и профессиональную самореализацию. Программа существует с 2013 года и в этом году проходит более чем в 60 регионах России. С 2015 года программа реализуется благотворительным фондом Amway «В ответе за будущее» и Комитетом по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ», с 2016 года – вместе с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», а в 2019 году к совместному проекту присоединился банк «Открытие». В прошлом году программа «Мама-предприниматель» была включена Минэкономразвития России в перечень программ для предпринимателей, реализуемых в рамках национального проекта РФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Липецкая область – один из первых регионов, который проводит программу в два этапа: на муниципальном и региональном уровнях. В регионе программа проходит при поддержке администрации региона, АНО «ЦПЭ Липецкой области» и центра «Мой бизнес», а также Липецкой торгово-промышленной палаты. Тренинги проходили сразу в двух городах – в Ельце и Липецке. Это дало возможность пройти бесплатное обучение большему количеству женщин, чем в других регионах, участвующих в программе «Мама-предприниматель».