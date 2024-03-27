Анна Покшиванова из Липецка получила 500 тысяч рублей по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» в 2022 году. На эти средства молодой предприниматель оплатила аренду помещения, закупила оргтехнику и открыла Детский центр развития.

У студии есть лицензия на образовательную деятельность. С детьми работают репетиторы, нейропсихологи и логопеды. Готовят к школе, занимаются английским, скорочтением, каллиграфией, рисованием, лепкой, моделированием, музыкой. Для малышей есть группы раннего развития. Для школьников — группы продлённого дня. В 2023 году центр Анны Покшиваной посетили более 1 500 детей в возрасте от 1 до 12 лет.

«Грант – это хорошее подспорье и старт для развития, особенно для молодых предпринимателей. Планов много. Например, в этом году хочу получить статус социального предприятия», — рассказывает Анна Покшиванова.

Грант до полумиллиона рублей выдают не только молодым, но и социальным предпринимателям на поддержку бизнеса. В прошлом году субсидию получили более 50 бизнесменов Липецкой области. За четыре года реализации гранта — 118 человек.

«Поддержка малого и среднего предпринимательства — не просто экономическая необходимость: мы должны создать условия, при которых каждый человек, независимо от его социального статуса и образования, сможет реализовать свой потенциал и стать успешным предпринимателем», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.