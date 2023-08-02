Липчанка Анна Федосова приняла участие во всероссийском патриотическом слете «Послы Победы. Ленинград». Такую возможность она получила благодаря победе во Всероссийском конкурсе «Послы Победы. Ленинград». Среди 4000 тысяч заявок Анна вошла в топ-100 лучших добровольцев страны.

Вместе с волонтерами девушка помогала в проведении парада Военно-морского флота в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Добровольцы сопровождали ветеранов, помогали на трибунах, координировали зрителей парада и гостей.

На протяжении трех дней для ребят была организована образовательная программа в рамках Всероссийского мероприятия проекта «Связь поколений». Она пообщались с историками психологами, знакомились со спецификой сопровождения ветеранов Великой Отечественной войны. Также волонтеры встретились с Владиславом Лазаревым, который в годы Великой Отечественной войны сражался в рядах Северного флота, и Владиславом Стукаловым, участником специальной военной операции. Герои рассказали о своей судьбе, поблагодарили волонтёров за их труд и рассказали, что для них значит быть настоящим патриотом своей страны.

«Это очень ответственно и почётно – помогать в организации таких масштабных праздничных торжеств. Волонтёры со всей России предварительно прошли конкурсный отбор и специальную подготовку. И мы гордимся, что среди них есть и липчане», – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.

История конкурса «Послы Победы» началась еще в 2015 году. Волонтёры Победы являются организатором волонтёрского сопровождения Парада Победы в Москве и других крупных памятных мероприятий в городах России. В 2022 году Движение при поддержке Министерства обороны РФ создало новую традицию, и теперь в проведении Главного парада Военно-морского флота помогает молодежь России.