Следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, около полуночи 16 января 2021 года обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения, находившаяся в квартире по улице Свиридова города Липецка, в ходе внезапно возникшей ссоры нанесла 42-летнему супругу удар ножом в грудную клетку. Следствие считает, что обвиняемая сделала это с целью причинения смерти супругу, так как нанесла ему удар в место расположения жизненно важных органов. Осознав последствия своих действий, она обратилась за медицинской помощью. Преступление не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам, так как потерпевший своевременно был госпитализирован. В настоящее время ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Вину в совершении особо тяжкого преступления фигурантка признала и раскаялась в содеянном, пояснив следователю, что ударила супруга ножом из-за постоянных скандалов по поводу злоупотребления им спиртных напитков.

Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило в установленный законом двухмесячный срок направить материалы уголовного дела для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.