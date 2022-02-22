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Липчанка предстанет перед судом за совершение серии краж одежды, обуви и предметов быта из сетевых гипермаркетов

4 часа назад
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Отделом дознания отдела полиции № 3 УМВД России по г. Липецку завершено расследование уголовного дела по обвинению 35-летней липчанки в совершении 8 эпизодов тайных хищений товарно-материальных ценностей из торговых залов сетевых гипермаркетов.

Так, установлено, что в период с 23 по 28 июня 2021 года обвиняемая совершила 4 кражи из строительного магазина, расположенного по ул. Катукова областного центра. Добычей злоумышленницы стали предметы быта, общая стоимость ущерба превысила 16 000 рублей.

В период с июля по октябрь 2021 года фигуранткой было совершено 3 кражи женской одежды, из торгового зала сетевого спортивного гипермаркета. Сумма ущерба составила 14 000 рублей.

В декабре 2021 года обвиняемой был совершена кража женской обуви и сумок из специализированного магазина на сумму свыше 19 000 рублей.

Украденные товарно-материальные ценности злоумышленница продавала третьим лицам, полученные денежные средства тратила на личные нужды.

В совершении противоправных деяний обвиняемая призналась полностью и раскаялась.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения вопроса по существу.

Максимальная санкция инкриминируемых статей предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

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