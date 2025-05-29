Липчанка представит фотовыставку Русского Севера

Выставка «Русский Север из Липецка» фотохудожницы Екатерины Ламоновой будет представлена в Липецком Доме музыки с 5 по 30 июня. Экспозиция включает 25 фотографий, сделанных в июне 2024 года на Кольском полуострове в селе Териберка Мурманской области. Екатерина Ламонова родилась 31 мая 1988 года в Липецке. В фотоискусстве Екатерина – самоучка. Персональная выставка для нее – возможность поговорить со зрителем и показать увиденное. Вход на выставку свободный.

«С севером у многих липчан связана судьба. Кто-то оттуда родом, кто-то там служил, у кого-то оттуда родители или другие родственники. Для них эта выставка – ностальгия. Для других – возможность увидеть дальний уголок нашей страны глазами землячки», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.