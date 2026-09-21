Липчанка представит регион в финале конкурса «Воспитатель года России»

Воспитатель детского сада №135 города Липецка Светлана Толстых представляет Липецкую область на заключительном этапе XVII Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России». Светлана является абсолютным победителем регионального этапа конкурса. Масштабное событие стартовало в Москве в рамках федерального проекта «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодёжь и дети».

По словам участницы, участие в конкурсе такого уровня — это прежде всего глубокий внутренний процесс, а не просто борьба за первенство. «Конкурс для меня — это не соревнование, а разговор с собой — про то, на что ты способна, где твои границы и как ты через это меняешься. А ещё такие ценные встречи с людьми — потому что знакомство с каждым открывает целую страну: через человека чувствуешь его регион», — поделилась педагог.

Первый тур заключительного этапа продлится с 21 по 26 сентября. В нем принимают участие 86 лучших воспитателей со всей страны. Конкурсантам предстоит пройти серьезные профессиональные испытания: «Педагогическое мероприятие с детьми» и «Просветительское мероприятие с родителями». Имена лауреатов, которые продолжат борьбу во втором туре, станут известны 25 сентября — их объявят на торжественной церемонии.

«Воспитатель — это первый учитель, который встречает ребёнка на его жизненном пути. От того, насколько этот человек профессионален и неравнодушен, зависит очень многое. Светлана Алексеевна — добрый волшебник для своих детей. Желаю ей достойно представить Липецкую область на Всероссийском конкурсе», — отметил губернатор Игорь Артамонов.

Всероссийский конкурс «Воспитатель года России» проводится с 2010 года. Его главные цели — профессиональное и личностное развитие работников дошкольного образования, выявление и поддержка талантливых педагогов, а также распространение их лучших практик по всей территории страны.

Кроме того, 2026 год объявлен Министерством просвещения Российской Федерации Годом дошкольного образования в системе образования. Эта инициатива призвана повысить качество воспитания и развития дошкольников, улучшить инфраструктуру детских садов и оказать дополнительную поддержку педагогам.