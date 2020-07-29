Липчанка сбросила на машину полицейского цветочный горшок из своего окна

Приговором Левобережного районного суда г. Липецка ранее не судимая липчанка, 1986 года рождения, признана виновной в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и умышленном повреждении чужого имущества, причинившем значительный вред потерпевшему, т.е. совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.167 УК РФ и ст.319 УК РФ,

Как установлено материалами уголовного дела, находясь в состоянии алкогольного опьянения у открытого окна своей квартиры на 5 этаже многоквартирного дома, подсудимая увидела сотрудника полиции, подъехавшего на своем автомобиле к опорному пункту полиции.

Полицейский был в форменном обмундировании и находился при исполнении служебных обязанностей.

Испытывая к сотрудникам полиции неприязнь, поскольку ранее за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка она была лишена родительских прав, подсудимая стала выкрикивать оскорбления в адрес полицейского.

Не удовольствовавшись нецензурной бранью, подсудимая схватила цветочный горшок и сбросила его на крышу автомобиля.

В результате автомобилю были причинены повреждения на сумму 36 667 рублей.

Свою вину подсудимая не признала, пояснив, что сотрудника полиции не только не оскорбляла, но и не видела, цветочный горшок случайно упал на крышу неизвестного ей автомобиля, который можно отремонтировать за меньшую сумму.

Однако государственным обвинителем были представлены доказательства, в т. ч. показания свидетелей, позволившие суду прийти к однозначному выводу об обоснованности предъявленного обвинения.

Учитывая обстоятельства дела, данные о личности подсудимой, которая неоднократно привлекалась к административной ответственности, агрессивна к окружающим, злоупотребляет спиртным, лишена родительских прав, суд приговорил виновную по совокупности совершенных ею преступлений к 400 часам обязательных работ.

В пользу потерпевшего с нее взыскан причиненный преступлением материальный ущерб, сообщает прокуратура области