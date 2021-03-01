5 марта, преддверии Международного женского дня, выйдет народная программа «Поле чудес» с участием липчанки – Юны Никишкиной. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Липецка.

Девушку пригласили на съёмки в качестве одной из победительниц Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». Это ежегодное состязание для инициативных жителей страны, которые реализуют проекты, направленные на улучшение качества жизни и решение социально-экономических проблем.

Юна вместе со своей командой, в состав которой входят люди с особенностями здоровья, разработала уникальную игру-азбуку для детей с нарушениями слуха. Она представляет собой настольную игру из деревянных элементов с изображениями жестов и букв.

С помощью полезной игрушки родители смогут помочь своим детям быстрее научиться читать. «Азбука Дактиль» имеет международный статус, её перевели на казахский, немецкий и английский языки, а заказы на её приобретение поступают со всего мира. Именно этот проект помог Юне одержать победу в конкурсе.

На игру участники едут с подарками, Юна поддержала добрую традицию и подарила Леониду Якубовичу деревянные подковы с пожеланиями счастья, сделанные руками особенных мастеров липецкой общественной организации «Солнечный мир», объединяющей людей с синдромом Дауна.

Отметим, такой подарок был выбран не случайно, ведь известный телеведущий является членом попечительского совета благотворительного фонда помощи российским конникам «Ваня». Эта организация, как и «СпутНик» Юны, входит в объединение благотворительных организаций «Больше, чем добро».

Юна Никишкина – активный общественник и социальный предприниматель, она руководит автономной некоммерческой организацией «СпутНик», является членом общественной организации «Союз женщин Липецкой области» и Объединения «Больше, чем добро», входит в число победителей акции «Трудовая слава города Липецка». Передачу с участием Юны можно будет посмотреть 5 марта в 19:45 (16+).