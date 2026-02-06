Липчанка спела со всей страной и установила рекорд России

Липчанка Юлия Астахова приняла участие в слёте послов гостеприимства «Единство народов России» в Смоленске, в рамках которого был установлен национальный рекорд. Представители 64 регионов страны исполнили песню «Катюша» под живую музыку фольклорного ансамбля у башни Громовой Смоленской крепости. Самое массовое исполнение песни представителями субъектов РФ было зафиксировано Книгой рекордов России и международной системой «ИнтерРекорд».

Как гранд-финалист проекта «Мастера гостеприимства» и региональный посол, Юлия Астахова представила на слёте туристический потенциал Липецкой области. В её презентацию вошли «Липецк-курорт», исторические города Задонск и Елец, а также парки «Кудыкина гора», «Олений» и заповедник «Галичья гора».

Слёт «Единство народов России» объединил администраторов, блогеров и туроператоров — выпускников проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», которые рассказали об уникальности своих регионов.

«Участие Юлии Астаховой в таком масштабном федеральном событии — это признание её профессионального вклада в развитие туризма и отличная возможность представить потенциал Липецкого края. Рассказ о наших здравницах, малых городах и уникальных парках — ещё один шаг в продвижении региона на национальном туристическом рынке», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.