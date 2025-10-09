Липчанка стала экспертом сообщества «Созвездие Флагманов образования»

Директор липецкого Центра развития творчества «Левобережный» Татьяна Ханеня стала одним из победителей конкурса в экспертное сообщество проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». По итогам многоступенчатого отбора, в котором приняли участие 6491 человек, были определены 100 лучших педагогов, управленцев и лидеров мнений из 53 регионов страны.

Новые эксперты сообщества «Созвездие Флагманов образования» займутся в регионах развитием профессиональных сообществ и распространением эффективных практик. Их задача — помогать внедрять современные подходы в управлении, наставничестве, воспитании и медиа, а также поддерживать государственные инициативы в сфере образования.

«Успех Татьяны Ханени — это признание высокого профессионализма наших педагогов. Уверен, что её работа в качестве федерального эксперта позволит транслировать лучшие практики нашей области на всю страну и принесёт новые идеи в региональную систему образования», — считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Татьяна Ханеня руководит Центром развития творчества «Левобережный» с 2002 года и имеет большой опыт реализации социально значимых проектов, неоднократно получавших поддержку президентских грантов. Для неё участие в проекте — это возможность стать частью большой профессиональной команды, обменяться опытом с коллегами из разных регионов и найти новые идеи для масштабирования собственных проектов.

В октябре победителей конкурса ждет стратегическая сессия по развитию экспертного сообщества, которая пройдет на Байкале. Мероприятие будет включать и насыщенную культурно-просветительскую программу.

Регистрация в проект «Флагманы образования» продолжается. До 19 октября можно присоединиться к трекам «Медиа», «Государство» и «Культура», а до 4 ноября — к треку «Наставничество». Участников ждут оценка компетенций, образовательные курсы и практические задания. Подробнее о проекте можно узнать на сайте flagmany.rsv.ru.