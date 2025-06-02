Липчанка стала финалисткой Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»

Липчанка Татьяна Ханеня прошла в финал Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Всего было подано 74 369 заявок – предложений по развитию страны. В число сильнейших авторов вошли 300 участников. Им предстоит защитить свои проекты перед экспертным жюри.

Татьяна Ханеня – директор Центра развития творчества детей и юношества «Левобережный» Липецка. Она представила Клуб мам «Перезагрузка» в номинации «Моя педагогическая инициатива». Проект ориентирован на поддержку женщин, воспитывающих детей с особенностями развития, многодетных мам и жен участников специальной военной операции, имеющих детей. «Перезагрузка» предоставляет всестороннюю помощь: эмоциональную разгрузку, психологическую поддержку, возможности для творческого самовыражения и поддержания физической формы. В клубе регулярно проходят встречи по арт-терапии, спортивные занятия, театральные постановки, кулинарные мастер-классы, консультации психолога и правовые консультации. Все это способствует улучшению семейного климата и повышению качества жизни. Проект расширяет аудиторию, подключая многодетных мам и жён участников СВО из Казани. Это позволит вдвое увеличить количество участников.

«Среди жителей Липецкой области много активистов, которые берутся за реализацию социально важных инициатив. Это способствует гармонизации взаимоотношений в обществе и снятия социальной напряженности», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В этом году защиты проектов состоятся в онлайн-формате. Финалисты разделены по номинациям. Каждому из них предстоит за пять минут презентовать актуальность и практическую значимость своего проекта. После выступления участников ждут вопросы от экспертов, где важно не только показать глубину проработки идеи, но и гибкость мышления. Посмотреть запись проведения дистанционной защиты можно будет в официальном сообществе конкурса «Моя страна – моя Россия» ВКонтакте.

Имена взрослых победителей будут озвучены на Петербургском международном экономическом форуме, а победители от 14 до 18 лет будут награждены в ВДЦ «Океан». Помимо конкурсной поддержки, в этом сезоне финалисты конкурса «Моя страна – моя Россия» смогут подать заявку на грантовый конкурс Росмолодёжи. Таким образом, авторы лучших проектов, отобранных экспертами, получат шанс на дополнительное финансирование для реализации своих инициатив.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов.