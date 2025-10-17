Липчанка стала финалисткой Всероссийской премии «Новая философия воспитания»

Советник директора по воспитанию Липецкого колледжа транспорта и дорожного хозяйства Наталья Звягина отмечена в номинации «Навигатор профессиональных маршрутов» IV Всероссийской детской премии «Новая философия воспитания». Всего по итогам заочного тура определены 60 финалистов, которые вышли в очный этап конкурса, и шесть лауреатов специальных номинаций. Все они встретятся на итоговом форуме «Новая философия воспитания» в Москве в ноябре, где станут известны абсолютные победители премии.

Всероссийская детская премия «Новая философия воспитания» – главное ежегодное событие в сфере воспитания. Его цель – выявление и поощрение советников директоров по воспитанию, муниципальных координаторов проекта «Навигаторы детства», представителей родительского и педагогического сообществ, а также граждан страны, вносящих значимый вклад в воспитание подрастающего поколения. Организовано «Росдетцентром» при поддержке Минпросвещения России.

«Выход в финал – это уже успех и подтверждение высоких профессиональных качеств. Когда специалисты успевают совмещать работу с участием в проектах, которые способствуют их профессиональному росту и повышению престижности организаций, где они работают, говорит об искренней преданности своему делу и целеустремленности», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.