24 мая в Москве состоялась торжественная церемония закрытия конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» и награждения победителей. Лучшими по итогам всех этапов стали 52 человека. Липчанка Светлана Кошкарова вошла в число 137 финалистов, для победы ей не хватило нескольких баллов. Всего в конкурсе приняло участие более 13400 специалистов в области интернет-коммуникаций со всей страны.

«Программа конкурса была очень насыщенной – во время оценочных мероприятий командам давали задания (реальные кейсы из практики АНО «Диалог»), которые нужно было решить за очень ограниченное время. На конкурсе я познакомилась с огромным количеством профессионалов в диджитал-сфере. Отдельное спасибо организаторам за мастер-классы. У меня теперь масса идей, которые предстоит реализовать на практике», – рассказала финалистка конкурса Светлана Кошкарова.

«Сильные лидеры – это залог успеха в любой отрасли, в том числе и в сфере интернет-коммуникаций. Региону нужны такие специалисты. Нам необходимо улучшать эффективность тех проектов, которые мы уже запустили и которые собираемся выполнять», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

В приветственном обращении к финалистам первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко поделился деталями обсуждения итогов конкурса на заседании Экспертного совета: «Мы договорились, что полные данные на всех финалистов, на всех 137 человек, у нас разбирают все ключевые руководители крупнейших компаний». По его словам, эксперты решили временно отменить правило не уводить друг у друга сотрудников, чтобы каждый конкурсант мог получить наилучшее предложение. «Если до этого вы конкурировали друг с другом, то теперь за вас началась конкуренция», – сказал Сергей Кириенко.

Очный этап отбора на конкурсе «Лидеры интернет-коммуникаций» стартовал 19 мая с контрольного тестирования, по итогам которого к испытаниям полуфинала были допущены 376 конкурсантов. Из них были отобраны 137 финалистов, которые в течение последних двух дней состязались за победу.

Конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» проводится АНО «Диалог» при поддержке АНО «Россия – страна возможностей». Победители получат возможность трудоустроиться на вакантные позиции в структуре АНО «Диалог», пресс-службах региональных органов исполнительной власти, в компаниях-партнерах, смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны, наставников конкурса, а также станут участниками образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций.