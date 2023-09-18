Корреспондент журнала «Лица Липецкой области» Ольга Журавлёва победила в окружном этапе XV Всероссийского конкурса на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений «СМИротворец» в номинации «Печать» и автоматически стала участником федерального этапа, в рамках которого поборется за Гран-при. Также призом специальной номинации «Детские и молодёжные СМИ» отмечен проект «У самовара» журнала «Золотой ключик».

Финал окружного этапа проходил в Липецке. Сюда приехали авторы лучших работ из регионов Центрального федерального округа. В 2023 году экспертный совет по ЦФО рассмотрел более 1100 работ от 216 средств массовой информации. В шорт-лист конкурса вошли 44 СМИ из 12 регионов.

«Российская Федерация является многонациональным государством, в котором исторически сложилось уважительное отношение к представителям разных народов. Эту традицию необходимо поддерживать в каждом поколении, транслируя положительные примеры», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.