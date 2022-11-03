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Учитель географии школы №26 Липецка Юлия Федорова отличилась на Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют – 2022», проходившем в Москве. Число участников составило более 150 человек из 70 субъектов Российской Федерации, в том числе Донецкой и Луганской народных республик.

«Искренне рад успеху молодого педагога. Эта победа в очередной раз подтверждает, что липецкая школа сильна, прогрессивна и отвечает вызовам времени», – считает губернатор региона Игорь Артамонов.

Конкурсанты состязались в восьми номинациях: «Молодые учителя», «Молодые классные руководители», «Молодые воспитатели дошкольных образовательных организаций», «Молодые педагоги дополнительного образования», «Молодые педагоги-психологи», «Молодые управленцы», «Молодые руководители дошкольных образовательных организаций», «Педагоги-наставники». Участники демонстрировали навыки публичного выступления, актуальность педагогических находок и мировоззренческую позицию.

Организатором конкурса выступило некоммерческое партнёрство «Ассоциация лучших школ» под патронатом Комитета Государственной думы по образованию и науке и при поддержке Совета Федерации, Минпросвещения и Минобрнауки России, Общероссийского профсоюза образования.