Солистка Симфонического оркестра Липецкой филармонии и Липецкого государственного оркестра русских народных инструментов, флейтистка Ариана Мохаммад стала лауреатом I степени Международного музыкального конкурса в итальянском городе Сан-Ремо. Этот конкурс проходит ежегодно и признан государственными учреждениями как Италии, так и многих других стран. В жюри конкурса – известные деятели культуры Европы, Азии и Америки, преподаватели ведущих учреждений высшего профессионального музыкального образования.

«Липецкая земля богата талантами, а мы, как органы власти, стремимся создать все условия для их выявления, развития и поддержки. Признание на мировом уровне говорит о том, что успехи в выбранной стратегии есть. Будем работать в данном направлении и совершенствовать работу», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.