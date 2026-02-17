Липчанка стала «Лидером агропромышленного комплекса» в России

Начальник планово-экономического отдела холдинга «ГК ТРИО» Римма Гулевская из Липецкой области вошла в число 54 победителей конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Стаж управленца – восемь лет.

Старт конкурса состоялся 8 октября 2025 года в рамках агропромышленной выставки «Золотая осень – 2025». Финал проходил с 12 по 14 февраля и объединил 245 лучших участников. Для них были организованы образовательная программа и оценочные испытания. Финалисты в командах решали кейсы с реальными управленческими вызовами и задачами, с которыми сталкиваются руководители в сфере АПК.

Победители конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса» смогут пройти обучение для управленцев высшего звена в сфере сельского хозяйства по уникальной образовательной программе в Мастерской управления «Сенеж», а также принять принять участие в программе наставничества с ведущими управленцами в сфере агропромышленного комплекса.

Конкурс «Лидеры АПК», организованный Президентской платформой «Россия – страна возможностей» совместно с Минсельхозом России, проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина. Он нацелен на поиск перспективных руководителей отрасли, обладающих выдающимися лидерскими и управленческими качествами, отметили организаторы.

«Липецкие управленцы агропромышленного сектора региона не только успешно решают текущие задачи, но и готовы брать новые высоты, демонстрируя современный подход к развитию отрасли. Это пример для молодых специалистов и доказательство того, что в АПК региона формируется крепкая команда лидеров, способных вести отрасль вперед», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.