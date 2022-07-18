Липчанка Маргарита Рязанова, посол гостеприимства Липецкой области, стала победителем конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» направления «Будущее туризма», который проходил в Иркутске. В столице Восточной Сибири собралось 92 конкурсанта из 47 регионов России. За два дня участникам предстояло пройти два конкурсных испытания: решить кейс по модернизации прибайкальской территории в поселке Листвянка Иркутской области и защитить свои авторские социально-ориентированные проекты в рамках грантового конкурса Росмолодежи.

По итогам конкурсных испытаний были определены победители направления «Будущее туризма» конкурса «Мастера гостеприимства» – 20 участников из 16 регионов страны, среди которых — липчанка Маргарита Рязанова. Вместе с другими победителями она приняла участие в защите регионального кейса по развитию одной из прибайкальских территорий – поселка Листвянка Иркутской области.

С проектом «Листвянка – сердце Байкала» победителей пригласили на обучение в Сенеж. Креативных, творческих, молодых мастеров с завершением конкурсных испытаний на закрытии конкурса поздравил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков. Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется с 2019 года. Его цель – поиск талантливых и инициативных специалистов индустрии гостеприимства, раскрытие их потенциала, повышение стандартов сервиса и престижа профессий сферы туризма.

«Жители Липецкой области активно принимают участие в конкурсах платформы «Россия – страна возможностей». Молодым людям нужны образовательные программы, новые возможности для самореализации. Уверен, что используя опыт платформы, мы сможем создать эффективную программу именно для Липецкой области», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.