Подведены итоги первой в стране национальной премии «Стандарт гостеприимства» для профессионалов туристической отрасли, формирующих опыт и впечатления туристов, гостей и благополучателей регионов России. Руководитель туристического агентства «Туры тут» Татьяна Новикова стала победителем в номинации «Сотрудник туроператора/турагента». Результаты были объявлены на Форуме гостеприимства России, который завершился в Перми. Организатором премии выступает конкурс Мастера гостеприимства – проект президентской платформы Россия — страна возможностей

В рамках церемонии награждения эксклюзивный кубок обладателя премии девушке вручил председатель Экспертного совета Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Христофор Константиниди. Татьяна всегда мечтала работать в туризме, но боялась сделать первый шаг, пойти работать в турагентство. Все изменил почти сорвавшийся отпуск, когда девушке за несколько часов до выезда экстренно пришлось самостоятельно организовывать долгожданную поездку от турагентства. Тогда Татьяна поняла, что хочет делать путешествия людей незабываемыми и безопасными и в 2014 году открыла свое туристическое агентство и вот уже много лет дарит счастье и вдохновение от поездок своим туристам.

Татьяна – член Туристической Ассоциации патриотического туризма, обладатель квалификаций Jumeirah Advisor, Jumeirah Hotels&Resorts, Jumeirah Specialist от программы Jumeirah Beacon (ОАЭ), обладатель сертификата «Лучший менеджер по труизму» (сотрудник туроператора или турагентства) Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма», является экспертом по г. Сочи в рамках проекта «Открывай Россию с АЛЕАН».

Основной целью премии «Стандарт гостеприимства» является поддержка сотрудников учреждений сферы туризма, повышение уровня престижа профессии специалистов первого впечатления, формирование активного сообщества профессионалов индустрии гостеприимства и содействие развитию культуры сервиса в регионах России.

«Конкурс «Мастера гостеприимства», который мы в 2019 году запустили на платформе «Россия – страна возможностей», помогает профессионально развиваться специалистам отрасли туризма и молодежи, делающей первые шаги в этой сфере. Именно на мастерах лежит огромная ответственность влюбить туристов в свои регионы и замотивировать их вернуться вновь. Для поддержки работников, причастных к созданию положительного впечатления у гостей регионов, мы запустили первую в России премию «Стандарт гостеприимства». На соискание премии было подано 200 заявок и лишь пять человек стали лучшими в своих номинациях. Я искренне поздравляю самых ярких людей индустрии и желаю успехов и развития! Сердце ваших гостей и туристов в надежных руках!» – отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

К участию в премии были приглашены работники российской индустрии гостеприимства, которые могли попробовать свои силы в одной из пяти номинаций: «администратор службы приема и размещения»; «хостес»; «автор-продавец промысловых работ»; «экскурсовод/гид»; «сотрудник туроператора/турагентства» (менеджер по продажам/реализации турпродукта, менеджер по работе с туристами, агент по продажам, менеджер по бронированию).

«Жители Липецкой области активно принимают участие в конкурсах платформы «Россия – страна возможностей». Молодым людям нужны образовательные программы, новые возможности для самореализации. Уверен, что используя опыт платформы, мы сможем создать эффективную программу именно для Липецкой области», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.