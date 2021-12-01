Подведены итоги Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России – 2021», в котором принимали участие и представители Липецкой области. На конкурс поступило более 300 перспективных действующих бизнес-проектов из 43 регионов Российской Федерации.

В номинации «Международное предпринимательство» третье место заняла липчанка Дарья Михайлова. Конкурс проходил в два этапа. В рамках регионального этапа, организованного Центром «Мой бизнес» Липецкой области при поддержке администрации региона, 45 предпринимателей из разных районов защищали свои бизнес-проекты. Заявки победителей были направлены на федеральный этап конкурса.

Второй этап включал оценку визиток и анкет. Перед экспертным жюри конкурса стояла задача определить самых достойных, которые отстаивали и доказывали успешность своего проекта. Каждая номинация оценивалась представителями общественных организаций и фондов, предпринимателями с большим опытом работы по ряду критериев – от состояния финансовых показателей до количества предоставляемых предприятием новых рабочих мест.

«Конкурс оказался очень интересным и вдохновляющим. Удалось познакомиться с предпринимателями из разных городов, обменяться опытом и обсудить трудности. Все решают похожие задачи: продажи, поиск и обучение сотрудников, взаимодействие с государственными органами. Результат участия в конкурсе – это приятный бонус, который дает энергетический ресурс на реализацию идей», – поделилась впечатлениями Дарья Михайлова. Она оказывает консультационные услуги региональным компаниям, которые планируют осуществлять экспортную деятельность. В ее планах на будущее – укрепить отношения с иностранными партнерами, создать прочный канал продвижения региональных компаний на рынки ЕС, учитывая внутренние особенности страны и закрывая потребности, а также выработать структуру управления процедурой «Подбор партнера».

Всероссийский конкурс «Молодой предприниматель России» проводится ежегодно с 2010 года. Приоритетной целью проекта является популяризация предпринимательской деятельности в молодежной среде и поощрение успешных молодых предпринимателей. «В Липецкой области созданы все возможности для реализации любых бизнес-идей. Работают несколько программ содействия начинающим предпринимателям, а вместе можно преодолеть любые трудности», – уверен руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.

Также в ноябре Липецкая торгово-промышленная палата одержала двойную победу в конкурсе Конфедерации торгово-промышленных палат стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Были определены победители ежегодного конкурса, где лучшим молодым предпринимателем стран АТР (58 стран) стала Юна Никишкина, номинант от Липецкой торгово-промышленная палаты с проектом «Дактильная азбука для глухих», а Союз «Липецкая торгово-промышленная палата» стал одним из пяти победителей конкурса «Лучшая ТПП».

Центр «Мой бизнес» в Липецкой области создан в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредителями которой являются администрация Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.