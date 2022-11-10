Руководитель класса «Юные правозащитники», советник директора по воспитательной работе школы села Сенцово Липецкого района Александра Попова заняла 3 место в конкурсе лучших практик воспитательной работы и формирования гражданской идентичности обучающихся в образовательных организациях кадетской направленности.

В дистанционном формате педагог представила свою методическую разработку классного часа юных правозащитников «Имею право на права!» в номинации «Я – гражданин страны Великой, и этим я горжусь». Цель занятия – формирование правовой культуры на конкретных исторических примерах. Команда учеников совместно с родителями подготовили видеоролик «Большие права маленьких детей».

Работы призеров и победителей будут опубликованы в электронном сборнике лучших практик воспитательной работы и формирования гражданской идентичности обучающихся в образовательных организациях кадетской направленности. Конкурс лучших практик воспитательной работы организован Фондом общественных и культурно-просветительских инициатив имени К.Д. Бальмонта и проходит в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» при поддержке Минпросвещения России и Ассоциации российского кадетства.

«Кадетское движение в регионе достаточно сильное, и это, прежде всего, заслуга наставников и педагогов», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.