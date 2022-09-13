Учащаяся Центра цифрового образования детей «IT-куб» Центра дополнительного образования Липецкой области Ольга Глущик завоевал бронзу по компетенции «Интернет-маркетинг» в финале X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В этом году он проходил в столице Мордовии городе Саранске.

В дистанционном формате липчанка выполняла профессиональные модули: определяла целевую аудиторию проекта, формулировала уникальные торговые предложения, составляла продающее письмо по теме «Лендинг», разрабатывала стратегию продвижения в социальных сетях и анализировала активность конкурентов. К чемпионату участницу подготовила педагог Татьяна Сидорук.

Всего в финале X Национального чемпионата свое мастерство в дистанционно-очном формате по 66 компетенциям продемонстрировали около 1000 студентов профессиональных образовательных учреждений страны от 16 до 25 лет и юниоров до 16 лет. Их работу оценивали более 1200 российских экспертов. Финал чемпионата «Молодые профессионалы» организован в рамках нацпроекта «Образование».

«Мы очень заинтересованы в успехах юных жителей Липецкой области, ведь они показывают уровень образования в нашем регионе. Областная власть будет поддерживать школьников и педагогов, которые обеспечивают высокие результаты», – отметил губернатор Игорь Артамонов.