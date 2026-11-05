Липчанка стала серебряным призёром национального чемпионата «Абилимпикс‑2026»

Наталья Крысанова заняла второе место на национальном чемпионате «Абилимпикс‑2026» в компетенции «Швея». В этом году соревнование проходило с участием дружественных государств.

Победа Натальи – это итог долгого пути и настоящей преданности делу. Ещё в детском доме Наталья начала учиться шитью. Потом совершенствовала мастерство в Елецком доме‑интернате, затем – обучение в «Сосновом бору», курс реабилитации в центре сопровождаемого проживания «Хороший дом». Шаг за шагом она не только осваивала профессию, но и училась самостоятельности. Сегодня она живёт независимо и хорошо справляется с ежедневными заботами и бытовыми хлопотами.

«Чемпионат «Абилимпикс» помогает липчанам с непростой судьбой показать свои таланты и доказать, что их возможности безграничны», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.