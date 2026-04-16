Липчанка Светлана Толстых победила в областном конкурсе «Воспитатель года — 2026»

В Липецкой области подвели итоги профессионального состязания. Звание лучшего воспитателя региона заслужила Светлана Алексеевна Толстых — педагог детского сада № 135.

Светлана Алексеевна работает в системе дошкольного образования 10 лет, продолжая семейные педагогические традиции. Интересно, что до прихода в детский сад она работала бухгалтером, но осознала, что её истинное призвание — воспитание детей. Сегодня под её опекой находятся 25 воспитанников подготовительной группы. В этом году педагог провожает в школу уже свой третий выпуск.

«Воспитатель — это первый учитель, который встречает ребёнка на его жизненном пути. От того, насколько этот человек профессионален и неравнодушен, зависит очень многое. Светлана Алексеевна — добрый волшебник для своих детей. Желаю ей достойно представить Липецкую область на Всероссийском конкурсе», — отметил губернатор Игорь Артамонов.

Помимо профессиональной деятельности, Светлана Алексеевна — многодетная мама, воспитывающая троих сыновей. На конкурсе педагог представила свою разработку — «Лабораторию историй». Это методика работы со сказкой, которая помогает воспитывать детей через чтение. К каждой книге Светлана Алексеевна создаёт карточки с вопросами и иллюстрациями. Дети не просто слушают текст, а запоминают сюжет, имена героев и детали, а затем придумывают альтернативные концовки и разыгрывают сценки.

Всего в конкурсе «Воспитатель года 2026» приняли участие 20 воспитателей дошкольных образовательных организаций из всех муниципалитетов региона. Победитель областного публичного конкурса Светлана Толстых получит премию в размере 200 тыс. рублей, а четырех призеров наградят премиями по 100 тыс. рублей.