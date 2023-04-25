В регионе

Липчанка Виктория Бойцова завоевала золото всероссийских соревнований по дзюдо

5 часов назад
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Всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин памяти заслуженного тренера РСФСР Александра Фёдоровича Малина собрали в Тамбове более двухсот спортсменов из 22 регионов страны. Дзюдоисты боролись не только за медали, победителю присваивалось звание «Мастер спорта России».

Липецкую область на соревнованиях представила дзюдоистка Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва Виктория Бойцова. Спортсменка стала победителем в весовой категории до 63 килограммов и выполнила норматив мастера спорта. «Победы наших спортсменов на всероссийских соревнованиях повышают престиж области, как региона с хорошими условиями для тренировок и совершенствования спортивных навыков», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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