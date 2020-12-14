Липчанка вошла в числе лучших вожатых России

Финал Всероссийского конкурса «Лига вожатых» Российского движения школьников, в котором участвовали и липчане, завершился в прошедшее воскресенье. Победителями стали 100 конкурсантов из 43 российских регионов. В их число вошла заместитель директора школы №47 Липецка Кристина Дроздова.

В этом году финал «Лиги вожатых» проходил в онлайн-формате, участие в нем приняли 889 человек из 61 региона. А всего на конкурс было подано более 4000 заявок из 85 регионов. Участники могли подать заявку в рамках шести номинаций, среди которых в этом году появились «Вожатые – наставники, работающие с ВДО», «Вожатые – наставники, работающие с постоянными детскими коллективами». Как отмечают организаторы, это было верным решением, учитывая интерес конкурсантов и количество заявок именно в этих номинациях.

Участники выполняли индивидуальные и командные испытания в формате онлайн. Организаторы решили немного расширить тематику испытаний и включить такие направления, как патриотическое воспитание, современные технологии и компьютерная грамотность. Конкурсанты снимали ролик, участвовали в географическом квесте, используя современные приложения и технологии, а также проверили свои знания в квизе «Сделано в России» в День Конституции 12 декабря. Это задание было выбрано не случайно. Вожатые обязаны хорошо знать не только историю страны, но и ориентироваться в современных реалиях, отметили в управлении молодежной политики Липецкой области.

В дальнейшем победители станут наставниками и экспертами для только начинающих свой путь в этой сфере, а также получат памятные подарки и призы от партнеров смотра. Конкурс «Лига вожатых» Российского движения школьников реализуется в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Учитель будущего». «Сегодня педагог не только дает все новые и новые знания детям, но, главное, помогает им стать достойными гражданами нашей страны», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.