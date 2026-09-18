Липчанка вошла в число лучших вожатых России

Липчанка Екатерина Воронина вошла в число лучших вожатых России по итогам Всероссийского конкурса «Лучший вожатый России».

Конкурсный отбор проходил в три этапа. Участники представили экспертам портфолио и видеовизитки, а завершающим испытанием стало онлайн-собеседование. Специалисты оценивали профессиональные установки и позиции конкурсантов, умение формулировать и отстаивать собственную точку зрения, а также способность поддерживать и вести диалог по предложенным темам.

Екатерина работает в «Чайке» уже четыре лета и планирует вернуться туда и в следующем сезоне. Конкурс, организованный при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, объединил участников из разных регионов страны.

В этом году победителями в направлении «Вожатые субъектов Российской Федерации» стали 67 специалистов. Их профессиональная деятельность, вклад в организацию детского отдыха и воспитательную работу получили высокую оценку экспертного жюри.

«Молодежь Липецкой области – целеустремленная и талантливая, – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – России и нашей области нужны юноши и девушки, способные работать на благо людей, готовые отвечать на вызовы времени, самосовершенствоваться и менять мир».