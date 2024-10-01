Липчанка Наталья Полухина вошла в состав Всероссийского родительского комитета. Это новый консультативный орган при Минпросвещения РФ. Сформирован по поручению Президента России для решения актуальных вопросов в сфере воспитания и обучения подрастающего поколения.

Представители Комитета примут участие в разработке стратегии развития образования до 2030 года, помогут сформировать темы внеклассных занятий «Разговоры о важном», а также составят методические пособия для родителей.

В Комитете — 53 человека. Это учителя, советники директоров по воспитанию, общественники, а также представители семей, которые выиграли Всероссийский конкурс «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Таких семей-победителей, включая Полухиных, 32. В июле им были вручены сертификаты номиналом в 5 млн рублей на улучшение жилищных условий.

К Комитету присоединились и медийные родители, например, народный артист России, художественный руководитель-директор МХТ имени А. Чехова и основатель благотворительного Фонда Константин Хабенский, заслуженный артист РФ Андрей Мерзликин и телеведущая Мария Ситтель, народная артистка России и общественный деятель Диана Гурцкая, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров.

«Включение представителя нашего региона в состав Комитета такого уровня для Липецкой области очень важно и престижно. Такие собрания подчеркивают значимость активной позиции родителей в обществе и их роль в формировании будущего наших детей», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.