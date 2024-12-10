Екатерина Мещерякова из Липецкой области заняла второе место в номинации «Экологическое предпринимательство» во всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России-2024» и попала в топ-500 молодых предпринимателей страны.

Екатерина Мещерякова занимается птицеводством в Липецком округе и служит примером того, как полезны могут быть меры поддержки в развитии бизнеса. Она прошла обучение в «Школе фермера». В Центре компетенций АПК ей помогли составить бизнес-план. В 2024 она получила грант «Агростартап» по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 1,728 млн рублей.

Как сообщили в ЦК АПК Липецкой области, в результате успешного старта Екатерина заняла второе место в номинации «Сельскохозяйственное предпринимательство» в региональном конкурсе «Лучший молодой предприниматель-2024». Во Всероссийском конкурсе «Женщина года в АПК» в номинации «Запуск года» стала четвертой. Кроме того, она успешно прошла первый этап конкурса «Лидеры села». И, наконец, вошла в список лучших молодых предпринимателей России.

«Путь Екатерины действительно может мотивировать других липчан найти свое призвание в сельском хозяйстве. Инициативным и целеустремленным жителям региона, которые искренне хотят добиться успеха и приносить пользу, доступно множество мер поддержки», – не раз подчёркивал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.