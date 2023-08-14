Мастер спорта Екатерина Зюзина из Липецка стала лучшей в женских гонках в классе яхт «Луч-радиал» на чемпионате России. «В регионе особое внимание уделяется подготовке олимпийского резерва и улучшению условий тренировок спортсменов мирового уровня, которые отстаивают честь нашей страны на турнирах самого высокого ранга. Представители Липецкой области – в лидерах спортивного движения», – подчеркивает губернатор региона Игорь Артамонов.

С 6 по 12 августа в Московской области в акватории зоны отдыха «Дубрава» на Клязьминском водохранилище прошли чемпионат и первенство России по парусному спорту в классе яхт «Луч», «Луч-радиал» и «Луч-мини». За награды боролись 185 яхтсменов из разных регионов страны. Самому младшему участнику – 12 лет, а старшему – 58, сообщили в управлении физической культуры и спорта Липецкой области.