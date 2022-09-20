Чемпионат России по всестилевому каратэ завершился в Анапе. Он проходил с 18 по 20 сентября на базе спортивного комплекса «Витязь». На счету единоборцев Липецкой области под руководством Владимира Бедояна – одно золото, четыре серебра и одна бронза. Воспитанница Михаила Хрипункова стала чемпионкой страны. Екатерина Горькаева в тяжёлой борьбе завоевала золото в категории до 60 кг.

Анастасия Цысова из села Плавица Добринского района стала дважды серебряным призёром чемпионата России. Она поднялась на вторую ступень пьедестала в абсолютной категории, а также в весе до 60 кг в ограниченном контакте. Ельчанка Вероника Лукина (65+) и липчанин Яков Борисов (90+) также завоевали серебряные медали. В последний день соревнований Антон Трубицин из Ельца принёс сборной Липецкой области бронзу в весе до 80 кг.

«Победы липецких спортсменов на столь представительных турнирах очень важны для популяризации здорового образа жизни и приобщения жителей региона самого разного возраста к занятиям массовой физической культурой и спортом», – считает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.