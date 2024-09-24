Липчанка Ирина Молодцова выиграла грант 100 тысяч рублей на открытие собственного дела по итогам федеральной образовательной программы для женщин «Мама-предприниматель», которая проходила с 16 по 19 сентября в центре «Мой бизнес» Липецка.

В ходе тренинга-интенсива участницы сгенерировали бизнес-идеи, просчитали финансовые показатели, разработали финансовую модель и бизнес-план. Кроме того, для будущих предпринимательниц был организован бизнес-визит в компанию «Здоровье нации», где вместе с руководителем компании Натальей Натаровой участницы узнали о её секретах и шагах к успеху, поучаствовали в мастер-классе «Кто я». Заключительный этап обучения – конкурс бизнес-проектов участниц – состоялся 20 сентября. По итогам защиты победительницей проекта в Липецкой области стала Ирина Молодцова с проектом «Ягодный рай». Ирина занимается выращиванием клубники, а также изготовлением молочной продукции и полезных фрипсов.

Центр поддержки предпринимательства Липецкой области проводит программу с 2019 года. В этом году получили рекордные для проекта в Липецкой области 55 заявок на участие. Отбор прошли 40, а решиться на итоговую защиту проектов смогли 34 участницы с идеями из разных сфер предпринимательской деятельности – услуги для детей и подростков, общественное питание, рукоделие и ремесленничество, индустрия красоты и других, пояснили в Центре поддержки предпринимательства Липецкой области.

«Хорошие инициативы должны получать поддержку. Малый бизнес сейчас предлагает интересные идеи, которые подстраиваются под запросы общества и предлагают продукцию в требуемом объеме и достойного качества. Замечательно, что за новое дело сейчас берутся не только молодые липчане, но и люди с жизненным опытом», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Мама-предприниматель» – уникальная федеральная программа, которая ориентирована на поддержку женского предпринимательства в России. Благодаря ей женщины с детьми или находящиеся в декретном отпуске могут получить всё необходимое для успешного старта в бизнесе: знания, поддержку единомышленников, стартовый капитал. В 2024 году региональный этап программы будет реализован во всех федеральных округах. Также пройдет федеральный этап программы «Мама-предприниматель». Финалисток ждут дополнительные тренинги и шанс побороться за гранты на развитие бизнеса в размере 1 млн рублей, 500 тысяч и 250 тысяч рублей.

«Программа «Мама-предприниматель» становится все более востребованной. Только в прошлом году мы приняли 5 тысяч заявок, объем грантовой поддержки приблизился к отметке 10 млн рублей, еще 5 млн рублей было потрачено в рамках других инструментов поддержки», – отмечает замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Программа «Мама-предприниматель» инициирована заместителем министра экономического развития РФ Татьяной Илюшниковой и реализуется по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Организатор: Минэкономразвития России. В Липецкой области проект реализует Центр «Мой бизнес», который оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.