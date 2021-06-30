В регионе

Липчанка выиграла первенство России в беге на 100 метров

20 часов назад
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Липецка спортсменка Софья Провоторова выиграла  первенство России в по легкой атлетике среди молодёжи до 20 лет, которое стартовало в Уфе.  Более  600 спортсменов из 64 регионов разыграют награды в 17 дисциплинах. В первый день соревнований Софья Провоторова одержала победу в беге на 100 метров с результатом 11,56 секунды.

 «Радует, что представители Липецкой области – в лидерах спортивного движения, – отмечает руководитель региона Игорь Артамонов. — Особое внимание в регионе уделяется подготовке олимпийского резерва и улучшению условий тренировок спортсменов мирового уровня, которые отстаивают честь нашей страны на турнирах самого высокого ранга».

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