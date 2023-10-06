Учитель химии школы №26 Липецка Екатерина Сигарева прошла в финал проекта «Классная тема». Теперь ей предстоит провести урок на телеканале «Россия». Учениками станут не только телезрители и участники программы в студии, но и известные ученые, космонавты, музыканты, популярные артисты театра и кино.

Заявки на участие в телешоу «Классная тема!» подали 7 000 педагогов из 89 регионов страны. Из них было отобрано 35 полуфиналистов – молодые и опытные учителя русского языка, литературы, биологии, химии, математики, физики, географии и истории. В финал вышли семь из них. Из них выберут победителя, который получит авторскую программу.

Шоу создается по поручению президента России Владимира Путина телеканалом «Россия 1» и Минпросвещения России при информационной поддержке VK. Проект «Классная тема!» посвящен современным учителям и представляет самых ярких педагогов нашего времени.

«Представители учительского сообщества Липецкой области идут в ногу со временем и творчески подходят к своей работе, придерживаясь лучших педагогических традиций. Они активно внедряют инновации, модернизируют образовательный процесс, делают его интересным для молодого поколения», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.