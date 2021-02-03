Сборная команда России, в состав которой входит и представительница Липецкой области, уверенно стартовала на первом турнире 2021 года ISSF Grand Prix shotgun. Соревнования проходят в городе Рабат (Марокко), сообщили в управлении физической культуры и спорта региона.

Бронзовым призером в олимпийском упражнении «Скит, женщины» стала липецкая спортсменка, мастер спорта России международного класса по стендовой стрельбе, серебряный призер Кубка мира среди юниоров Анна Жаднова. Победила в этом упражнении мастер спорта России международного класса Алина Фазылзянова, на втором месте – победительница юниорского чемпионата мира 2019 года Зиля Батыршина.

«В регионе особое внимание уделяется подготовке олимпийского резерва и улучшению условий тренировок спортсменов мирового уровня, которые отстаивают честь нашей страны на турнирах самого высокого ранга. Представители Липецкой области – в лидерах мирового спортивного движения», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.