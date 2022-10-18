Народный мастер РФ Елена Зинина отличались на Всероссийском фестивале — конкурсе «Русский костюм на рубеже эпох». Ее коллекция кукол завоевала Гран-при фестиваля. Конкурс проходил в Ярославле, где собрались мастера и модельеры из 33 регионов. Они представили более 100 коллекций костюмов и аксессуаров, свыше 50 коллекций кукол в русских костюмах.

Специалист Центра развития культуры и туризма Елена Зинина более 10 лет занимается изучением традиционного текстиля. Вышивает орнаменты на платьях и создает традиционные текстильные куклы. Информацию, как выглядели игрушки 100–200 лет назад, мастерица собирает по крупицам по всей области, превращая воспоминания старожилов в уникальные игрушки. На конкурсе она представила свои изделия в номинации «Кукла в русском костюме». Работы мастера получили высокую оценку жюри и Гран-при фестиваля.

«Липецкая земля богата талантливыми мастерами, которые вносят значительный вклад в развитие культуры. Творчество наших земляков достойно самых высоких оценок и престижных наград», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.